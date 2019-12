Le standard F3-R du Rafale désormais opérationnel

Le 6 décembre, l'Armée de l'air a prononcé la capacité opérationnelle du standard F3-R du Rafale. Adopté en juillet 2019, plusieurs mois ont ensuite été nécessaires pour la formation des équipages et mécaniciens. L'adoption du standard F3-R permet ainsi à l'Armée de l'air de faire évoluer le Rafale et de se doter de capacités plus modernes, « avant l'intégration début 2020 du missile METEOR et de la nacelle de désignation laser TALIOS ». Ces dernières évolutions, dans le cadre de ce nouveau standard, devraient être effectives d'ici à la fin du premier trimestre 2020.

L'arrivée du standard F3-R s'inscrit dans le cadre d'une dynamique générale de l'Armée de l'air, visant à moderniser les vecteurs et équipements aériens. C'est notamment dans ce sens que le standard F4 du Rafale a été lancé par la Ministre des Armées début 2019. Une évolution qui permettra au chasseur de s'intégrer dans un ensemble connecté, tel que le prévoit le SCAF.

Par ailleurs, l'arrivée du MRTT, ou encore du KC-130J, vient également conférer de nouvelles capacités à l'armée de l'air, renforçant son autonomie d'action ainsi que sa capacité à projeter des forces dans la profondeur. Un atout qui a notamment été démontré lors du vol record entre la Réunion et la métropole du 17 janvier 2019.

L'année 2019 a été riche pour l'Armée de l'air, des événements à retrouver dans le numéro 2669 d'Air&Cosmos, à paraître le vendredi 20 décembre. Retour sur les dates clés de l'année.