Le spatial de défense français monte d’un cran

Une référence bien connue

L’annonce a été faite le 17 septembre à l’occasion du premier Sommet de la défense et de la sécurité spatiales organisé à Paris par le cabinet Novaspace (ex-Euroconsult), en marge de la World Satellite Business Week : le Commandement de l’Espace (CDE) lance un nouveau projet destiné à renforcer la défense spatiale nationale.

Il est baptisé Toutatis, comme le dieu protecteur des Gaulois dont le nom est régulièrement crié par les personnages de bande dessinée Astérix.

En l’occurrence, Toutatis signifie « Test en Orbite d’Utilisation de Techniques d’Action contre les Tentatives d’Ingérences Spatiales ».

Il s’agit est un programme expérimental par le biais de deux nanosatellites placés sur orbite basse : Lisa1 et Splinter.

Le premier s’occupera de la surveillance de l’espace avec des capacités « accrues », tandis que le second pourra effectuer des manœuvres autonomes avec des capacités « élevées ».

Essai grandeur nature

Le dispositif n’a pas pour vocation d’être le système définitif qui complétera les capacités du CDE.

Il s’agit d’un essai grandeur nature, qui doit être mené conformément au droit international et avec un objectif de défense pacifique, comme l’indique la Direction générale de l’armement (DGA) : « [La mission] a pour objectif de décourager et, le cas échéant, de protéger et défendre nos intérêts dans l’espace ».

Les deux nanosatellites durant leur mission se verront proposer des scénarios « d’opposition ou de coopération ».

Leur fabrication a été confiée à la startup toulousaine U-Space, spécialiste des nanosatellites, en partenariat avec le missilier européen MBDA.