Le spacevan d’Exotrail largue son premier passager

Lancement sur Transporter 9

Pas plus tard que le 27 février dernier, nous annoncions la signature d’un premier contrat en Inde pour Exotrail, opérateur de mobilité spatiale désormais bien connu de nos lecteurs, créé en 2017 à Massy, en Essonne.

Une autre actualité touche aujourd’hui la jeune pousse francilienne, dont le premier remorqueur spatial spacevan-001 (camionnette spatiale-001) a été embarqué le 11 novembre dernier à bord d’un Falcon 9 de SpaceX, qui a placé sur orbite héliosynchrone la mission partagée Transporter 9.

Cette dernière comptait pas moins de 113 charges utiles, dont ProtoMéthée, le premier cubesat 16U d’observation de la Terre de la société Prométhée Earth Intelligence, que nous avons présentée ici l’an dernier et accueillie sur le plateau d’Air & Cosmos, et dont nous reparlerons prochainement).

Trois mois plus tard…

Le 6 mars, Exotrail a annoncé que le spacevan avait à son tour déployé une charge utile : le cubesat 8U Exo-0, un démonstrateur de nettoyeur de débris construit pour le compte d’Airbus Defence and Space par la société bulgare EnduroSat, qui a ouvert un bureau à Toulouse en juillet 2022.

Ce service de livraison « au dernier kilomètre » sur l’orbite souhaitée a été fourni le 28 février : en trois mois, Exotrail est ainsi devenu opérateur de satellite, puis premier opérateur français de livraison de satellites sur orbite.

Le contrat de lancement d’Exo-0, lui, avait été signé six mois auparavant.

Le second client qui se trouve à bord du spacevan, l’équipementier belge Veoware Space, testera pour sa part ultérieurement sa technologie, via le service spacehost (invité spatial), la capacité d’emport et de démonstration de charges utiles auxiliaires d’Exotrail.

Un tournant dans l’histoire de l'entreprise

C’est évidemment une nouvelle source de satisfaction pour Jean-Luc Maria, PDG et cofondateur d’Exotrail, qui a déclaré : « Aujourd’hui marque un tournant dans l’histoire de la société, désormais capable d’offrir des services logistiques dans l’espace. Je suis extrêmement fier des équipes qui, en un temps record, ont réussi le pari de livrer un nouveau type de satellite, de prendre en charge deux clients à son bord, tout cela en tirant parti de l’ensemble de nos produits. Nous démontrons une nouvelle fois notre engagement pour mettre à disposition de tous les usagers de l’espace des solutions de mobilité en orbite performantes et répondant au juste besoin. »