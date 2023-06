Exotrail, startup du New Space Made in France

« Mobilité spatiale de bout en bout »

Créée en 2017 à Massy, dans l’Essonne, et également implantée à Toulouse, Exotrail se positionne comme la première société globale de logistique spatiale.

Elle développe et commercialise un ensemble de solutions de mobilité pour l’espace : des systèmes de propulsion électrique pour nano et micro-satellites, baptisés spaceware nano et spaceware micro, ainsi que des logiciels pour petits