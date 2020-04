Le Soyouz MS-16 a rejoint la Station spatiale internationale

Premier vol habité du Soyouz 2.1a

Les Russes Anatoli Ivanishine et Ivan Wagner, accompagnés de l’Américain Chris Cassidy, viennent de rejoindre la Station spatiale internationale à bord de la cabine Soyouz MS-16.

L’amarrage est intervenu ce 9 avril à 16h16, heure de Paris, après un voyage de seulement 6 heures et 8 minutes.

Le départ s’était effectué depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, à l’aide d’un lanceur Soyouz 2.1a, remplaçant pour la première fois utilisé le Soyouz FG pour un vol habité.

Une semaine à six

L’ISS n’était occupé que par trois personnes depuis le départ du Soyouz MS-13, le 13 février dernier : le Russe Oleg Skripotchka et les Américains Jessica Meir et Andrew Morgan.

Les deux premiers étaient arrivés le 25 septembre dernier avec le Soyouz MS-15, tandis que le troisième séjournait déjà à bord de la station depuis le 20 juillet précédent, arrivé avec le Soyouz MS-13.

Tous trois rentreront sur Terre le 17 avril prochain, à bord du Soyouz MS-15.

Crew Dragon le mois prochain ?

Les passagers du Soyouz MS-16 vont ainsi former l’Expedition 63 et occuper l’ISS durant les six prochains mois.

En attendant le Soyouz MS-17 (en octobre), la station doit être ravitaillée par quatre vaisseaux-cargos automatiques – russes, américain et japonais.

Elle pourrait également être rejointe par les équipages des premiers vaisseaux Crew Dragon de SpaceX et Starlink de Boeing – la mission Demo 2 de SpaceX semble toujours programmée par la Nasa entre mi- et fin mai…