Le site internet d'Air et Cosmos dépasse le million de pages vues mensuelles

Paris, le 23 septembre 2020.

Million de pages vues

www.air-cosmos.com a réuni 418 434 utilisateurs uniques ces 30 derniers jours, pour un total de 1 008 751 pages vues. Cette étape franchie mardi 22 septembre 2020 fait suite à une croissance régulière de l'audience du site web d'Air&Cosmos. Les rubriques Maintenance (MRO et MCO), Drones (drones civils et drones militaires) et Avion décarboné, ajoutées plus récemment au menu et contenu du site, ont participé à ce succès. Basés majoritairement en France (78%), les internautes du site web d'Air&Cosmos sont aussi localisés pour beaucoup et de plus en plus en Belgique, Suisse et au Québec.

Média complémentaire de l'hebdomadaire Air&Cosmos

Traitant de l'actualité immédiate de l'industrie aéronautique, des compagnies aériennes et aéroports, des drones, de la maintenance, du secteur défense et du secteur spatial, le site web est le média gratuit complémentaire de l'hebdomadaire Air&Cosmos - Le seul hebdomadaire aéronautique en langue française, depuis 1963. Accessible sur abonnement papier et/ou numérique, Air&Cosmos hebdo investigue, développe et analyse cette actualité pour ses abonnés. L'hebdomadaire est accessible en version 100% numérique chaque jeudi sur internet, via sa formule d'abonnement Premium qui propose un contenu enrichi et un accès à plus d'un an d'archives A&C Premium.

Contacts :

Yann Cochennec, Rédacteur-en-Chef : ycochennec@air-cosmos.com

Cyril Mikaïloff, Directeur commercial : cmikailoff@air-cosmos.com

Découvrez toute l'équipe de la Rédaction, ICI.