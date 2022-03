Le site de la mission Apollo 11 dans l’objectif d’une sonde indienne

Mieux que LRO

Lancée le 22 juillet 2019 et évoluant autour de la Lune depuis le 1er septembre suivant sur une orbite d’environ 100 km d’altitude, la sonde indienne Chandrayaan 2 a récemment photographié les lieux où se sont posés les modules lunaires des missions américaines Apollo 11 et Apollo 12, en juillet et novembre 1969, à l’aide de sa caméra à haute résolution OHRC (Orbiter High Resolution Camera).

D’une résolution exceptionnelle, les clichés diffusés par l’Isro (l’Agence spatiale indienne) s’avèrent bien plus détaillés que ceux de la sonde LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) de la Nasa qui, elle, survole l’astre des nuits à une altitude deux à quatre fois moins élevée depuis le 23 juin 2009.

En novembre 2011, le premier cliché par LRO de la mer de la Tranquillité, où s’était posée 42 ans plus tôt la mission Apollo 11, avait fait sensation.

Des détails inouïs

Sur la vue présentée ici, apparaît en blanc l’étage de descente du le module lunaire (LEM) Eagle qui a déposé les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin dans la nuit du 20 au 21 juillet 1961.

L’image est suffisamment détaillée pour distinguer, sur la droite, l’ombre de deux des quatre pieds de l’étage, dont le diamètre ne dépasse pourtant pas… 18 cm !

De même, deux points blancs discernables à gauche de l’engin (près de son échelle) sont les « sacs à dos » des astronautes qui abritaient leur système de survie PLSS (Portable Life Support System) lors de leur « marche » lunaire, qu’ils ont abandonné avant leur retour sur Terre (afin d’économiser de la masse).

Le trait horizontal situé en haut et à droite des restes du LEM correspond, lui, à l’ombre du mat de la caméra de télévision noir et blanc qui a permis de retransmettre en direct les images des premiers pas sur la Lune.

Enfin, au sud du LEM, figure un point blanc plus brillant que les autres, sans que l’on sache s’il s’agit du réflecteur laser ou du sismomètre déposés par Buzz Aldrin.

Les dernières nouvelles de la sonde Chandrayaan 2 (en anglais) sont disponibles sur le site de l’Isro.