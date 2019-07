Avec la sonde Chandrayaan 2, l’Inde (aussi) vise la Lune

Décidée en 2008, la mission lunaire Chandrayaan 2 de l’Isro était particulièrement attendue.

Après un ultime report de tir le 15 juillet dernier à H-56 minutes, suite semble-t-il à une micro-fuite d’un joint dans un réservoir d'hélium du moteur cryogénique de l'étage supérieur du lanceur GSLV Mk III, le lancement est finalement intervenu le 22 juillet à 9h13 UTC depuis le centre spatial de Sriharikota.

La sonde a visiblement été injectée sur une orbite plus haute que prévu, qui va permettre à la sonde de dépenser moins d’ergols pour poursuivre ses différentes manœuvres orbitales.

Mission ambitieuse.

Chandrayaan 2 constitue la seconde mission indienne à destination de la Lune, une décennie après la mise sur orbite réussie de l’orbiteur Chandrayaan 1, le 4 novembre 2008.

La mission Chandrayaan 2 est bien plus ambitieuse encore : elle comprend un orbiteur et un atterrisseur baptisé Vikram, lequel doit déployer le petit robot mobile Pragyan.

L’orbiteur et ses 8 instruments sont prévus pour fonctionner durant un an sur une orbite circulaire haute de 100 km, tandis que les équipements se trouvant à la surface lunaire (4 à bord de l’atterrisseur et 2 sur Pragyan) ont été calibrés pour une journée d'ensoleillement lunaire (14 jours terrestres).

Rendez-vous le 7 septembre.

Le plan de vol prévoit que l’atterrisseur se pose notre satellite naturel le 7 septembre prochain, sur un haut plateau du pôle sud.

L'Inde deviendrait alors la quatrième nation à poser en douceur un appareil sur l’astre des nuits, après la Russie, les Etats-Unis et la Chine– mais aussi trois mois après la tentative infructueuse de la mission israélienne Bereshit.