Le segment sol de la seconde génération du système de navigation Galileo confié à Thales Alenia Space

Précis et incontournable

Officiellement décidée il y a vingt ans, la constellation Galileo de l’Union européenne apparaît aujourd’hui comme le système le plus précis au monde pour le positionnement par satellite, devant ses concurrents aux Etats-Unis (GPS), en Chine (Beidou) ou en Russie (Glonass).

Sachant que désormais tous les smartphones vendus sur le marché européen sont compatibles avec Galileo, l’estimation du nombre de personnes pouvant s’y connecter dépasse les 4,4 milliards.

Outre ses multiples applications civiles et militaires (assistance à la conduite des trains, au guidage des véhicules et des missiles, à l’atterrissage des avions, au positionnement des troupes…), la constellation européenne contribue notamment au sauvetage de milliers de vies, constituant la pièce maîtresse du dispositif d’urgence automatique européen eCall.

Par ailleurs, Galileo reste seul système GNSS au monde sous contrôle civil.

26 satellites en service

Les premiers lancements de la première génération de Galileo étaient intervenus en octobre 2011 depuis le Centre spatial guyanais, les premiers tests s’étaient déroulés avec succès en mars 2013, et les services initiaux de Galileo avaient démarré en décembre 2016.

Depuis le premier semestre 2019, la constellation est déclarée opérationnelle.

Le dispositif a été complété en décembre 2021 par l’envoi de deux autres satellites FOC.

Sur les 26 satellites actuellement en service, 14 ont été lancés sur Soyouz et 12 sur Ariane 5.

D’une génération à l’autre

En janvier 2021, la Commission européenne avait passé commande de deux fois six satellites de seconde génération (G2G) à Airbus Defense and Space en Allemagne et Thales Alenia Space en Italie.

Le déploiement de ces satellites était alors prévu à partir de 2024, et Arianespace a décroché les contrats de lancement des douze premiers exemplaires sur Ariane 62 (version équipée de deux propulseurs d’appoint), contrats officialisés en septembre 2017 (quatre satellites en deux missions) et mars 2020 (huit satellites en quatre missions).

Un contrat pour le segment sol

Pour le segment sol de la seconde génération de la constellation, l’ESA, agissant au nom de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (Euspa) et de l’Union européenne (représentée par la Commission européenne), a retenu Thales Alenia Space et ses partenaires européens.

Il s’agit de concevoir et réaliser le segment sol de mission des satellites, ainsi qu’un support technique à l’ingénierie du système.

Par ailleurs, Thales s’est vue notifier par l’ESA deux contrats pour la cybersécurité du programme G2G.