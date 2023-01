Le secteur aérien salue le nouveau report de l'entrée en vigueur de l'EES et de l'ETIAS

Quatre des plus grands organismes institutionnels du secteur aéronautique mondial (ACI Europe (la branche européenne du Conseil international des Aéroports), A4E (Airlines for Europe), l'IATA (Association internationale de transport aérien) et ERA (Association des compagnies aériennes des régions européennes) ont rédigé un communiqué commun pour saluer le nouveau report de l'entrée en vigueur de l'EES (Entry Exit System).

1,4 milliard de voyageurs concernés

Après avoir été déjà reporté plusieurs fois, le nouveau système de contrôle des passagers devait être applicable à partir de mai 2023. Et sa mise en oeuvre a finalement été une nouvelle fois reportée au 1er novembre 2023. L'Union européenne travaille depuis 2016 sur cette nouvelle autorisation de voyage qui a été baptisé "ETIAS" (European Travel Information and Authorization System) du nom du formulaire à remplir ou "EES" (Entry Exit System). Ce nouveau système de contrôle va s'adresser à 1,4 milliard de voyageurs provenant de 60 pays qui actuellement peuvent voyager vers les 27 pays de la zone Schengen pour un court séjour sans avoir de visa. A compter du 1er novembre 2023 (si la date n'est pas encore une nouvelle fois reportée), ces voyageurs devront avant le voyage remplir un formulaire ETIAS qui devra être présenté à l'entrée du pays membre de la zone Schengen.

Des problèmes très urgents à résoudre pour une bonne application du nouveau système de contrôle

Le problème est qu'avant la mise en place de ce nouveau système, qui va entraîner un renforcement des contrôles aux frontières extérieures des pays européens qui font partie de la zone Schengen, il y a encore de nombreux points à régler, qui étaient déjà soulevés depuis de nombreux mois, notamment par l'UAF (Union des Aéroports Français) par la voix de son président, Thomas Juin. Les signataires du communiqué commun considère qu'il y a quatre grands sujets à aborder avant la mise en application du nouveau système :

Une adoption plus étendue et plus efficace de systèmes automatisés de passages des frontières par les autorités nationales.

Une implication financière des Etats membres qu'il y ait suffisamment de personnel formé et de ressources humaines pour gérer le passage de frontières extérieur, particulièrement en aéroport.

Un déploiement d'effectifs suffisants pour la mise en oeuvre des nouvelles procédures de contrôle par les aéroports et les compagnies aériennes.

Le besoin d'une campagne de communication pour alerter les ressortissants des pays tiers des nouvelles mesures mises en place.

Un délai supplémentaire très bienvenu pour se préparer et tester le nouveau système

"Le fait de reporter cette mise en oeuvre après la période d'affluence de l'été 2023 va donner aux compagnies aériennes, aux aéroports, à l'Union européenne et aux autorités nationales l'opportunité de résoudre ces problèmes et de s'assurer que le système est pleinement opérationnel. C'est pour cela que nous exhortons tous ceux qui sont impliqués de mettre à profit le délai supplémentaire de gérer les énormes problèmes qui subsistent et de s'assurer que des ressources suffisantes soient déployées au moment de l'introduction du nouveau système", ont déclaré les quatre organisations signataires du communiqué.