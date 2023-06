Le secteur aérien mondial devrait renouer avec les bénéfices en fin d'année

2023 sera l'année du rétablissement complet du transport aérien mondial. Lors de sa 79eme Assemblée Générale, l'IATA (Association Internationale de Transport Aérien) a annoncé que le secteur aérien mondial devrait renouer avec les bénéfices en 2023, avec un profit escompté de 9,8 milliards de dollars. Cette prévision représente plus du double de la dernière qui avait été faite par l'IATA en décembre 2022 et qui tablait sur un bénéfice de 4,7 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2023.

Un trafic attendu de 4,35 milliards de dollars

Le trafic aérien mondial pour l'ensemble de l'année devrait atteindre 4,35 milliards de passagers, très proche du niveau pré-crise de 2019, année durant laquelle 4,54 milliards de passagers avaient voyagé. Les revenus totaux du transport aérien mondial devraient atteindre 803 milliards de dollars, soit une croissance de 9,7% par rapport à l'année précédente. C'est la première année que le transport aérien mondial devrait à nouveau dépasser les 800 milliards de dollars de chiffre d'affaires depuis 2019 (838 milliards de dollars). Les volumes de fret devraient atteindre 57,8 millions de tonnes pour 2023, en baisse par rapport à 2019 (61,5 millions de tonnes).

Un retour aux bénéfices après deux années marquées par les plus grosses pertes de l'histoire de l'aviation

"La performance du secteur aérien mondial pour l'année 2023 devrait battre toutes les attentes. La forte profitabilité est étayée par quelques développements positifs. La Chine a levé ses restrictions Covid-19 plus tôt dans l'année que ce qui avait été prévu initialement. Les revenus du cargo sont restés en dessous du niveau de 2019, même si les volumes restent importants. Et concernant les coûts, il y a aussi une amélioration. Les prix du jet fuel, même s'ils restent hauts, ont été plus modérés par rapport à la première moitié de l'année", explique Willie Walsh, directeur général de l'IATA.

Le retour à la profitabilité, même avec une marge bénéficiaire nette de 1,2%, est un accomplissement à saluer. Premièrement, parce que cela intervient dans un contexte d'incertitudes économiques certaines. Et deuxièmement, elle suit deux années des plus grandes pertes que l'histoire de l'aviation aient connues (183,3 milliards de dollars pour les années 2020-2022, avec une marge bénéficiaire en recul de 11,3%). Il faut préciser que l'industrie du transport aérien a abordé la crise de la Covid-19 à la fin d'une période historique qui avait connu une marge bénéficiaire nette moyenne annuelle de 4,2% sur la période 2015-2019.