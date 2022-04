Le satellite MetOp SG-B reçoit son sous-système d’antenne

Prévisions régionales et mondiales sur 21 ans

Les satellites MetOp SG-B font partie de l’une des deux nouvelles séries de la famille de satellites de météorologie européens de la série Metop Second Generation, développés par Airbus Defence and Space pour l’Agence spatiale européenne et l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques Eumetsat – la première famille avait été inaugurée en octobre 2006.

Utilisant des capteurs micro-ondes, ils fourniront :

- des sondages améliorés de la température et de l'humidité par infrarouge, micro-ondes et radio-occultation

- des vecteurs de mouvement de l'atmosphère polaire extraits d'images optiques

- de nouvelles mesures des précipitations et des nuages à partir d'images dans les spectres optique, submillimétrique et micro-ondes

- des mesures haute résolution du vecteur vent à la surface de l'océan et de l'humidité du sol extraites d'observations par diffusiomètre.

Ces données contribueront à améliorer la prévision numérique du temps, à l'échelle régionale et mondiale.

Les trois exemplaires seront placés sur orbite polaire entre 2024 et 2038.

Leur durée de vie opérationnelle nominale sera de 7,5 ans chacun, garantissant une couverture opérationnelle complète sur une période de 21 ans.

Contribution espagnole

Dans les installations d’Air Defence and Space de Madrid, en Espagne, les essais approfondis du modèle de vol du sous-système d'antenne du diffusiomètre des satellites MetOp SG-B viennent officiellement de s’achever.

Ces essais ont duré quatre mois. Ils comprenaient le déploiement de l'antenne, le cyclage thermique, les vibrations mécaniques et l'environnement acoustique correspondant à l’environnement dans lequel le satellite évoluera une fois placé sur orbite.

Avec l'imageur de nuages de glace ICI (Ice Cloud Imager), le diffusiomètre SCA (Scatterometer), avec son sous-système d'antenne (SAS), constitue une contribution majeure d’Airbus Defence and Space Espagne à la mission MetOp SG-B, qui embarque cinq instruments.

D’après Airbus, le SCA « offrira une résolution deux fois supérieure à celle des satellites MetOp de première génération. Il mesurera la vitesse et la direction du vent à la surface de l'océan, afin de contribuer à la surveillance de phénomènes à grande échelle tels que les vents océaniques et les calottes glaciaires continentales, et vérifiera l'humidité du sol à la surface de la terre – un facteur clé des flux d'eau et de chaleur entre le sol et l'atmosphère. Il devrait couvrir 99 % de la surface de la Terre en l'espace de deux jours avec une résolution de 25 kilomètres ».

L’équipement va maintenant être transféré à Friedrichshafen, en Allemagne, où il sera intégré au satellite avec les autres instruments de vol.

Suivront alors des tests finaux au niveau du satellite.