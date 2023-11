Le satellite Eutelsat 5 West B au service de France Télévisions

Airbus fait voler un hélicoptère entièrement automatisé avec une tablette

Airbus a testé avec succès une nouvelle interface homme-machine (IHM) simplifiée ainsi que des fonctions autonomes avancées dans le cadre d'un projet dont le nom de code est Vertex. Ces technologies, développées par Airbus UpNext, sont contrôlées par une tablette tactile et visent à simplifier la préparation et la gestion des missions, à réduire la charge de travail des pilotes d'hélicoptères et à renforcer la sécurité.