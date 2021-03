Le S-400 pourrait être produit en Turquie

Un second lot de S-400...

Ankara et Moscou continuent les négociations relatives à l’acquisition d'un deuxième lot de missiles de défense aérienne S-400 et la possibilité d’une future production conjointe, a déclaré jeudi le ministre turc de l’Industrie et de la Technologie, Mustafa Varank.

...Potentiellement produit en partie en Turquie

« Concernant le S-400, il y a deux sujets distincts, le premier concerne l’achat de systèmes finis et le second leur fabrication conjointe. Des confrères russes sont en cours de négociation avec la présidence turque des industries de défense. Nous ne voyons aucun obstacle à travailler conjointement avec un pays dans le domaine de la technologie. Nous serions heureux de travailler sur des projets avec la Russie, projets qui répondent aux intérêts des deux pays », a déclaré M. Varank, qui a ajouté que la Turquie entreprenait un effort à grande échelle pour développer ses propres systèmes de missiles de défense aérienne, notamment les systèmes Sungur et Hisar A+.

Un précédent en termes de collaboration dans le domaine des SAM

Cette potentielle collaboration russo-turque dans le domaine des missiles ne serait pas une nouveauté en soi, puisque par le passé, la Russie avait déjà travaillé avec des nations étrangères et notamment la Corée du Sud, avec Almaz Antey pour principal contributeur au programme après l'agence pour le développement de la défense sud-coréenne.