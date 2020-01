Le Royaume-Uni prend quatre Airbus H145 de plus

Airbus Helicopters fournira quatre H145 supplémentaires au Royaume-Uni dans le cadre du programme de formation de ses pilotes militaires UKMFTS. Les appareils seront livrés cette année et rejoindront un parc déjà composé de 29 H135 et trois H145. Airbus Helicopters avait été sélectionné par Ascent en 2016 comme fournisseur du UKMFTS. Selon les termes du contrat évalué à 500 M£ sur 17 ans, Airbus Helicopters livre des hélicoptères et une solution de soutien intégrée pendant une période de 18 mois. Ce contrat couvre la construction d’hélicoptères en plus du développement des infrastructures de soutien et de la formation des premiers équipages et du personnel de maintenance. Le contrat prévoit aussi que les H135 et H145 fournis par Airbus Helicopters capables d’assurer chaque année les 28 000 heures de formation requises. Dans le cadre du UKMFTS, le Royaume-Uni avait été le premier pays à prendre livraison de la version améliorée du H135, équipée de la suite avionique Helionix développée par Airbus Helicopters pour augmenter les performances et améliorer la sécurité en vol.