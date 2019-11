Le Rolls Royce Trent 700 certifié pour le nouvel Airbus BelugaXL

Le certificat, décerné par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), marque une nouvelle étape importante pour un moteur qui est l'un des principaux membres de la famille Trent depuis près de 25 ans.



Le Trent 700 s'est imposé comme le moteur de choix de l'Airbus A330, à la base de la conception BelugaXL, qui a bénéficié d'une part de marché de 90 % au cours des quatre dernières années.



Le Trent 700, qui est entré en service en 1995, a maintenant accumulé plus de 50 millions d'heures de vol des moteurs, soit l'équivalent de plusieurs vols autour du monde plus de 1 000 fois. Plus de 2 000 Trent 700 ont été livrés, ce qui en fait le moteur le plus vendu de Rolls-Royce, et a aidé l'entreprise à augmenter sa part de marché des gros-porteurs de 13 % en 1995 à près de 50 % aujourd'hui.



Rolls-Royce s'est appuyé sur son expérience Trent 700 pour créer le Trent 7000, qui motorise l'Airbus A330neo. Le Trent 7000, le septième membre de la famille Trent, intègre la dernière technologie du Trent XWB.