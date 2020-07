Le régional Air France, le Aura Aéro Integral R a volé, cette semaine dans Air et Cosmos

Cette semaine dans Air&Cosmos magazine :

TRANSPORT AÉRIEN

Lignes régionales : Air France rebat les cartes

Nationalisation : Alitalia en phase de renaissance

Aéroports : le réseau de Marseille-Provence reprend de l’ampleur

CIEL OUVERT

Tribune libre de Mathieu Blondel : aviation année zéro - « green for grants »

ENTREPRISES ET MARCHÉS

Territoires : L'occitanie se mobilise à son tour

PROGRAMMES ET DÉVELOPPEMENT

Aura Aéro : l’Integral R a volé

L’H160 d’Airbus Helicopters est certifié Aesa

DÉFENSE

A2/AD : des approches variées à travers le monde

DRONES

Infographie : la transition entre la réglementation française et européenne

ESPACE

Quelle sortie de crise pour le spatial européen ?

Un robot américain sur la Lune en 2023

New Space : accord gagnant entre Anywaves et Syrlinks

