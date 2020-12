Le retour du lanceur russe lourd Angara 5

Victime de la crise économique

Tirant son nom d’une rivière de Sibérie qui prend sa source dans le lac Baïkal, le lanceur Angara 5 / Breeze M du constructeur russe GNPKZ Krounitchev n’avait pas volé depuis le… 23 décembre 2014, date de sa première mission orbitale.

Le lanceur, d’une masse de 773 t au décollage (soit 40 t de plus que le Delta 4 Heavy d’United Launch Alliance ou 23 t de plus qu’une Ariane 5 d’Arianespace), est capable de placer jusqu’à 24,5 t de charge utile sur orbite basse (contre 28,3 t pour le Delta 4 Heavy et 21 t pour Ariane 5).

Il est mis en œuvre depuis le cosmodrome militaire de Plessetsk, à 800 km au nord de Moscou, en attendant un premier lancement depuis Vostotchny, au sud-est de la Sibérie, où un pas de tir dédié devrait être achevé l’an prochain.

Angara 5 devait remplacer « progressivement » dans les années 2010 le vénérable lanceur Proton de Krounitchev (en service depuis le 16 juillet 1965), mais a été victime de la crise économique russe.

Les VKS aux commandes

Ce second vol d’Angara 5 était de nouveau réalisé pour le compte des Forces spatiales russes (VKS), créées en juin 2001 pour la lutte antimissile et la collecte d'informations au moyen de satellites de reconnaissance.

Ce sont notamment les VKS qui gèrent les cosmodromes de Baïkonour (Kazakhstan), de Plessetsk et de Svobodni (base de repli en cas d'indisponibilité de Baïkonour).

Comme en 2014, le lanceur Angara 5 embarquait pour ce second vol d’essais une maquette d’évaluation cylindrique GVM attachée au quatrième étage Breeze M, visiblement d’une masse d’environ 2 t, représentant un satellite géostationnaire.

Le lancement est intervenu avec succès depuis Plessetsk, le 14 décembre à 5 h 50 UTC.