Le retour des marathoniens de l’ISS

Un équipage visiblement fatigué

Les Russes Sergueï Prokopiev et Dimitri Peteline, accompagnés par l’Américain Frank Rubio, sont rentrés sur Terre le 27 septembre, à bord de la capsule russe Soyouz MS 23.

Le contact avec le sol a eu lieu dans les steppes du Kazakhstan à 17 h 17, heure locale.

Les trois passagers, qui faisaient peine à voir tant leurs retrouvailles avec la pesanteur terrestre semblaient les affecter, venaient de séjourner près de 371 jours dans l’espace : c’est le troisième plus long séjour orbital de l’histoire, et le plus long réalisé dans le cadre de l’exploitation de la Station spatiale internationale.

Le trio avait embarqué en septembre 2022 à bord du Soyouz MS 22, qui a été victime d’une importante fuite de liquide de refroidissement le 15 décembre suivant, et a été remplacé par le Soyouz MS 23, lancé sans équipage le 24 février dernier.

Record américain

Frank Rubio prend ainsi la première place du classement des astronautes de la NASA ayant réalisé les plus longs séjours autour de la Terre.

Mais déjà, deux Russes se sont lancés à l’assaut du record de Sergueï Prokopiev, Dimitri Peteline et Frank Rubio : Oleg Kononenko et Nikolaï Tchoub, arrivés le 15 septembre sur la station avec le Soyouz MS-24, ne retrouveront le plancher des vaches qu’en septembre… 2024, après quelques 375 jours de micropesanteur…