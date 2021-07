Le retour d’Ariane 5

Premier vol depuis août 2020

On n’avait pas vu le lanceur lourd européen sur son pas de tir depuis août 2020, lors de la mission VA 253 d’Arianespace destinée à placer sur orbite de transfert géostationnaire les satellites de télécommunication Galaxy 30/MEV 2 de l’opérateur américain Intelsat et BSat 4b de l’opérateur japonais BSat.

Vendredi le 30 juillet à 21 h 00 UTC, Ariane 5 (dans sa version ECA) embarquera cette fois les satellites de télécommunication Star One D2 (6 190 kg au décollage) et Eutelsat Quantum (3 461 kg), pour le compte des opérateurs Star One (Brésil) et Eutelsat (France).

Star One D2 doit couvrir l’Amérique centrale et du sud ainsi que l’océan Atlantique durant 15ans, tandis que les faisceaux d’Eutelsat Quantum pourront être positionnés de l’Afrique de l’Ouest à l’Asie.

La performance demandée au lanceur pour ce vol VA 254 est d’environ 10 515 kg.

La durée nominale de la mission (du décollage à la séparation des satellites) est d’environ 36 minutes et 24 secondes.

Une première en Europe

Installé en position basse, le satellite Eutelsat Quantum a été développé dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) entre l'Agence spatiale européenne, Eutelsat et Airbus Defence and Space, qui a construit le satellite à partir de la plateforme SSTL GMP-T.

Pour la première fois dans l'industrie européenne des télécommunications commerciales, Eutelsat Quantum (qui fonctionne en bande Ku) est équipé d’une antenne réceptrice orientable électroniquement (avec huit faisceaux indépendants reconfigurables).

Cela permet une reconfiguration complète sur orbite et donc de pouvoir s'adapter à tout moment aux exigences du client, qui pourra modifier la couverture, les fréquences et la puissance de son satellite, dont les charges utiles sont entièrement numériques.