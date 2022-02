Le Reaper français tire ses premières GBU-49 et missiles Hellfire

Demi-douzaine de tirs réels par le Reaper de GAASI

C'était mi-février : un drone Reaper Block 5 de la 33e ESRA utilisé aux Etats-Unis par GAASI a réalisé une demi-douzaine de tirs réels sur un champ de tir de l'industriel. La capacité opérationnelle doit être déclarée dans les mois qui viennent, et sera bienvenue avec la remise à plat de l'opération Barkhane. Ces tirs, qui n'ont fait l'objet d'aucune médiatisation de l'industriel ou des services français se sont déroulés nominalement. Et confirment l'aptitude du drone de General Atomics : ces munitions sont au catalogue de GAASI, et ont été retenues... en 2017.

Recordman des neutralisations au Sahel

Leur intégration a néanmoins deux ans de retard (les capacités étaient attendues courant 2020) du fait des conséquences du covid-19, de la décision de privilégier les Block 5 sur les Block 1 (qui devaient avoir la capacité GBU12/GBU49 et Hellfire). Le Reaper reste le recordman des tirs de neutralisation français au Sahel, avec plus d'un tir sur deux en 2020 et 2021. La France dispose de six Block 1 (trois à Niamey) et de six Block 5 (deux à Cognac, trois à Niamey, un aux Etats-Unis).

Bientôt un pod de guerre électronique

Le Reaper est l'instrument principal du moment pour l'Armée de l'Air et de l'Espace, responsable de 58% des frappes aériennes de Barkhane en 2020, et autant sinon plus en 2021. D'autres composants doivent lui être ajoutés dans les mois à venir, notamment un pod de guerre électronique développé par BAE Systems. Les livraisons sont attendues en 2022. Les General Atomics Reaper utilisés au Sahel figurent dans le hors série d'Air&Cosmos sur l'ISR français actuellement en kiosque.