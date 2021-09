Le réducteur de l'UltraFan de Rolls-Royce a atteint une puissance de 87 000 chevaux ou 64 mégawatts

64 mégawatts dans un réducteur

Le réducteur du turboréacteur double-flux à haut taux de dilution Rolls-Royce UltraFan a atteint une puissance de 87 000 chevaux ou 64 mégawatts, lors d'un essai à Dahlewitz, près de Berlin. Ce jalon a été atteint alors que se poursuit la construction du réducteur de puissance qui sera livré pour le moteur de démonstration de l'UltraFan, UF001, plus tard dans l'année.

L'UltraFan, qui peut être adapté aux avions à fuselage étroit ou large, est un élément clé de l'engagement de Rolls-Royce à rendre les voyages plus durables. Les turbines à gaz resteront le fondement de l'aviation long-courrier pendant de nombreuses années, et l'efficacité de l'UltraFan contribuera à améliorer l'économie de la transition de l'industrie vers des carburants plus durables, qui seront probablement plus chers à court terme que le kérosène traditionnel. Le premier essai du moteur sera effectué avec un carburant aviation 100 % durable.

Une PGB essentielle à l'UltraFan

Le Dr Holger Klinger, directeur du sous-système "Power Gearbox" (PGB) chez Rolls-Royce, a déclaré : " Atteindre ce record est une autre grande réussite qui met en évidence la performance et la durabilité de ce composant clé pour notre programme UltraFan. La technologie du boîtier d'engrenages de puissance est essentielle au succès de la prochaine génération de moteurs à réaction Rolls-Royce ".

Le réducteur de puissance joue un rôle central pour le moteur UltraFan, contribuant à fournir d'excellents niveaux d'efficacité sur une large gamme de poussées. De conception planétaire (plus exactement sur base d'un engrenage de type épicycloïdal), chaque engrenage planétaire est capable de supporter la puissance d'un moteur Trent XWB à plein régime. Ce système est conçu pour permettre à la turbine située à l'arrière du moteur de tourner à une vitesse très élevée tandis que la soufflante située à l'avant tourne à une vitesse plus faible. Cela rend le moteur très efficace, puisqu'en termes de rendement, le moteur UltraFan est 25% plus économe en carburant que la première génération de moteurs Trent de Rolls-Royce.

650 heures d'essais

Les essais de développement du premier prototype de boîte de vitesses, axés sur la validation, l'endurance et la fiabilité, ont débuté en 2017 sur le site d'essai dédié à la PGB à Dahlewitz. Au cours d'un régime d'essais rigoureux, la boîte de vitesses de puissance a depuis accumulé plus de 650 heures d'essais et prouvé sa capacité à gérer la puissance équivalente d'une grille entière de voitures de Formule 1. Outre les essais à haute puissance, la PGB a été testée sur le banc d'essai d'attitude de l'installation, qui simule l'effet de la boîte de vitesses sur l'aile d'un avion en vol, lors de phases telles que le décollage, la montée et la descente.