Le Raid et Cerbair poursuivent leur collaboration

Lutte anti-drones.

Cerbair a révélé fin octobre que ses solutions de lutte anti-drones avaient été employées par le Raid dans le cadre de la protection du sommet Med 7, tenu en Corse le 10 septembre dernier. Les systèmes ont été déployés afin d'assurer la protection de l'espace aérien à basse altitude de la zone.



Solutions.

Afin d'assurer la sécurité du sommet, le Raid a eu recours à différentes technologies de Cerbair. Les systèmes Hydra, visant à la détection de drones et localisation d'opérateurs, et Medusa, pour la neutralisation, étaient ainsi employées, tout comme Chimera, nouveau venu dans la famille Cerbair. Cette solution tout en un permet ainsi de « détecter, localiser et neutraliser toute menace de drones ».



Raid.

Ce n'est pas la première fois que le Raid a recours aux solutions anti-drones de Cerbair. L'unité d'élite les a ainsi mis en œuvre à l'occasion du sommet du G7, des commémorations du débarquement ou encore de l'Armada. Le Raid semble donc satisfait des systèmes de la jeune pousse française. Reste désormais à savoir si ces technologies seront employées dans le cadre du DPSA qui sera mis en œuvre pour la coupe du monde de rugby de 2023 et les JO de 2024, sous la supervision de l'armée de l'Air et de l'Espace. Le CDAOA, commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, travaille toujours à l'élaboration d'un dispositif anti-drones, où les capacités des armées seront complétées, à d'autres échelles, par celle du Raid ou de la gendarmerie.