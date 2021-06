Le raid des Rafale à Tahiti: Heifara Wakea Jour 2

Succès populaire

Avant même l’atterrissage, l’arrivée des Rafale semble attendue avec impatience par les Tahitiens. La presse locale évoque même un 14 juillet pour l’Archipel. Aux abords de l’aéroport international de Faaa tous les voisins sont à leur balcon. Le personnel des pistes a arrêté le travail et même les contrôleurs aériens ont quitté leur tour pour assister au spectacle. C’est après l’arrivée du premier Phénix que se posent les Rafale, mais selon une procédure de combat, en effectuant un posé l’un après l’autre toutes les 30 secondes.

Mission de frappe

Ce que la presse ne sait pas encore c’est que la mission Heifara n’est pas qu’une démonstration logistique, c’est avant tout une mission de combat spectaculaire. Au moment de l'escale nécessaire de la veille sur la base de l’US Air Force de Travis, le briefing est clair « Une nation adverse conteste la souveraineté de la France et sa liberté de circulation en installant dans l'archipel Polynésien les prémices d’une future bulle d’interdiction. Dans cette espace désormais fortement contesté, le pouvoir politique a suivi les recommandations du CPCO. Et le CDAOA de Lyon nous a donné l’ordre de procéder à sa destruction... Nous disposons de 3 Rafale, donc de 6 missiles de croisière Scalp. Le risque de la mission est classé « HIGH ». Donc au cours de cette traversée du Pacifique qui durera 9h si nous perdons dans la seconde partie du trajet un Rafale contraint à l’éjection nous poursuivons la mission, si nous perdons un ravitailleur nous poursuivons la mission » …Toutes les hypothèses d’incidents sont ensuite évoquées méthodiquement lors d’une séance de « What If » et traitées minutieusement.

Raid surprise

Les équipages et leurs mécanos arrivent avant 4h du matin. Après un premier vol de 12h d’affilé, un record, le redémarrage des moteurs est critique. Le détachement retient son souffle car la moindre panne moteur compromettrait la mission. Mais la logistique de l’US Air Force a oublié les rations des pilotes, tant pis, les sous officiers du Phénix de commandement organisent la collecte pour y suppléer. Tandis que dans le poste de pilotage on s’affaire pour tester un nouveau système de commandement qui va permettre au CPCO de suivre de manière ultra-sécurisée depuis Paris toutes les étapes de la partie la plus critique de la mission. Aucun incident n’est à déplorer et le dispositif imperturbable poursuit sa destination au pas de charge, car la maîtrise du temps dans la bataille est la clé. Après le sixième et dernier ravitaillement et plus de 8h de vol dans la même position et un décalage horaire de 12h, les pilotes des Rafale regroupés depuis plusieurs minutes autour du Phénix C2, quittent brutalement le détachement, le surplombe d’une dizaine de mètres, avant de "breaker" vers le bas à gauche dans une accélération fulgurante qui les amène à disparaître en moins de 4 secondes. La raid éclair a commencé, et les conduira à frapper à plus de 250 km les systèmes de défense anti-aériens installés en violation du droit international. Si aucun armement n’a été tiré, toutes les procédures de discrétion électromagnétique, de ciblage et d’engagement ont été suivies à la lettre. Intriguées par ce mode opératoire singulier à plus de 17000 km de l’Hexagone, les autorités américaines ont demandé au commandement de la mission Heifara de les débriefer sur le chemin du retour, qui les conduira à Hawaï puis à Langley.