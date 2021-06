Le raid des Rafale à Tahiti: Heifara Wakea Jour 1

Projection

Avec l'accroissement des tensions régionales dans la zone Asie-Pacifique la France sera-t-elle en mesure de protéger ses ressortissants qui demeurent aux antipodes de la Métropole ou de se tenir aux côtés de ses alliés en cas d'offensive ? Tel est en tout cas l'objectif que s'est fixé l'Armée de l'Air qui se met d'ores et déjà en ordre de bataille pour déployer d'ici 2023 prés de 20 Rafale en moins de 48h, et sur préavis court, jusqu'en Polynésie Française. L'exercice Heifara Wakea pose le premier jalon de cet exercice.

Heifara

170 aviateurs ont décollé dimanche à 9h de la base d'Istres avec 2 A330 MRTT et 2 RC-135 pour permettre à 3 Rafale de rejoindre Tahiti sur deux jours, moyennant le ravitaillement de 65T de carburant. Après une embardée qui a permis aux Rafale de survoler l'Ecosse, l'Islande, puis le Cercle Polaire, l'équipage vient juste de se poser sur la base de l'US Air Force à Travis en Californie. Dés cette première journée les pilotes de Rafale ont établi un nouveau record de durée en volant plus de 12 heures sans discontinuer.

Reportage

Air&Cosmos a pu accompagner de manière exceptionnelle cette opération qui donnera lieu prochainement à un reportage spécial dans notre magazine. En attendant, nous tenions à partager avec nos lecteurs ce cliché d'un Rafale biplace des Forces Aériennes Stratégiques de la base de Saint-Dizier pris à bord de l'un des deux MRTT Phénix, et au dessus des Rocheuses Canadiennes, pendant le sixième et dernier ravitaillement. Dans quelques heures les pilotes redécolleront pour affronter une traversée de 9 heures au-dessus de l'Océan Pacifique, où les itinéraires de secours en cas d'avarie ou d'incident sont plus problématiques. Dans une telle hypothèse, des A-400 se tiennent prêts depuis Papeete pour venir ravitailler les chasseurs.