Le programme RTX de démonstrateur de vol hybride électrique franchit une étape importante

Démonstrateur de vol hybride électrique de RTX

Pratt & Whitney Canada annonce une nouvelle étape importante dans le projet RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator, avec l'essai à pleine puissance du système de propulsion intégré et des batteries. Alors que les essais au sol du système de propulsion hybride-électrique se poursuivent à Longueuil, au Québec, Pratt & Whitney Canada a choisi AeroTEC pour soutenir les futurs essais en vol de l'avion expérimental De Havilland Canada Dash 8-100.

Un moteur thermique Pratt & Whitney Canada et un moteur électrique de 1 mégawatt

Ce nouveau test de bout en bout marque la première utilisation du système de propulsion alimenté par batterie, qui combine un moteur thermique Pratt & Whitney Canada hautement efficace et un moteur électrique de 1 mégawatt (MW) développé par Collins Aerospace, une filiale de RTX. Les batteries de 200 kilowattheures (kWh), fournies par H55 S.A., ont également été chargées et déchargées avec succès à l'aide de l'unité de charge mobile haute tension développée conjointement par Pratt & Whitney Canada, le Conseil national de recherches du Canada et l'Institut des véhicules innovants. H55 est soutenu par RTX Ventures, la branche de capital-risque de RTX.

Une amélioration de 30 % du rendement énergétique

« La réalisation de tests de bout en bout de notre système de propulsion hybride-électrique et de nos batteries pionniers marque une autre étape cruciale vers notre objectif de démontrer cette technologie prometteuse en vol », a déclaré Jean Thomassin, directeur exécutif, introduction de nouveaux produits et services, Pratt & Whitney Canada. « À terme, nous visons une amélioration de 30 % du rendement énergétique par rapport aux turbopropulseurs régionaux actuels, et les enseignements tirés de ce projet nous aident également à faire progresser le développement de la technologie hybride-électrique afin de répondre aux besoins de multiples plateformes futures. »

Un Dash 8-100 expérimental

AeroTEC rejoint De Havilland Aircraft of Canada, qui fournit des données de référence essentielles et son expertise en ingénierie pour l'avion expérimental Dash 8-100. Parmi les autres collaborateurs du programme figurent GKN Aerospace, qui fournit le câblage électrique haute tension et les systèmes d'interconnexion, et Ricardo, qui soutient le développement du système de propulsion hybride-électrique. « La mission d'AeroTEC est d'accélérer l'évolution de l'aérospatiale, et notre collaboration avec Pratt & Whitney Canada sur le projet RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator est un exemple clair de cet engagement », a déclaré Justin Morigeau, président d'AeroTEC. « En tant que responsables de la modification et des essais en vol de l'avion expérimental, nous sommes fiers de soutenir la démonstration de technologies de pointe qui définiront l'avenir du vol durable. »

Un élément central de la feuille de route technologique de RTX

La propulsion hybride-électrique est un élément central de la feuille de route technologique de RTX visant à améliorer le rendement énergétique et les performances des futurs avions, en tirant parti de l'expertise de Pratt & Whitney et de Collins Aerospace, respectivement leaders dans le domaine des systèmes de propulsion et des systèmes électriques pour avions. Les deux entreprises de RTX collaborent sur une série de projets de démonstration technologique, notamment le projet Clean Aviation SWITCH, qui développe un démonstrateur de moteur hybride-électrique Pratt & Whitney GTF.