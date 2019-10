Le programme d'essais en vol du SH09 de Kopter avance

Les vols effectués avec le boîtier modernisé ont déjà confirmé les attentes des ingénieurs et de l'équipe de Kopter : la nouvelle BTP (boîte de transmission primaire) fonctionne plus facilement, est plus silencieuse et ses capacités améliorées permettent l'exploration d'une enveloppe plus large de charges utiles et des performances globales améliorées, selon l'hélicoptériste suisse.

"La nouvelle BTP a déjà été testé en conjonction avec différentes combinaisons de modifications aérodynamiques visant à améliorer encore les qualités de maniabilité et les performances du SH09", annonce Kopter. Les résultats de ces essais contribuent à finaliser la configuration de conception des avions 4 et 5 de la série préliminaire (PS4 et PS5), qui serviront conjointement pour les vols de certification prévus l'année prochaine.

P3 a maintenant été remis à l'équipe de maintenance de Kopter pour une inspection prévue et reprendra les vols dans les trois prochaines semaines. L'appareil reprendra bientôt les vols. Kopter a lancé entretemps le processus d'une coopération avec KAI (Korea Aerospace Industries) à l'occasion du salon ADEX 2019 qui s'est tenue à Séoul, en Corée du Sud.

Kopter Group AG (Kopter) et Korea Aerospace Industries, LTD. (KAI) ont ainsi signé un protocole d'accord, ouvrant la voie à une coopération étroite entre les deux sociétés. Ce cadre lance officiellement le début d'une collaboration entre Kopter et KAI autour de l'assemblage local, de la production, de la personnalisation et de la vente de l'hélicoptère monomoteur SH09 de Kopter en Corée.

Cette coopération pourrait également conduire à des ventes d'hélicoptères à d'autres pays asiatiques en provenance de Corée.