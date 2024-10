Le programme de soutien FILAE, porté par l'IRT Saint Exupery, est lancé

FILAE ou «FILière Aéronautique Electrique»

Dans le cadre du programme France 2030, l’Etat français a officialisé le financement du programme structurant FILAE («FILière Aéronautique Electrique»)porté par l’Institut de Recherche Technologique (IRT) Saint Exupéry pour soutenir les technologies d’électrification d’avions légers (appareils CS23) et préparer l’électrification de l’aviation commerciale (CS25). FILAE est un ensemble de projets de recherche cohérents basés sur la collaboration multi-sectorielle (aéronautique, automobile et rail) dans le but de décarboner l’aviation.

Accélérer la transition vers l’avion du futur

En 2022, l’industrie aéronautique par le biais de l’Air Transport Action Group (ATAG), s’est engagée à atteindre la neutralité carbone pour les vols de l’aviation civile internationale d’ici 2050. C’est dans ce contexte, et afin de surmonter les obstacles technologiques de l’électrification de l’aviation, que l’IRT Saint Exupéry a initié le programme FILAE. Né de la collaboration entre l’IRT Saint Exupéry, l’ISAE-Supaéro, et l’ONERA en 2020, il vise à accélérer la transition vers l’avion du futur.

Lever les verrous technologiques clés

C’est un des programmes de recherche les plus denses de l’IRT Saint Exupéry : FILAE entend bien contribuer à positionner la France au 1er rang de l’électrification de l’aviation en levant les verrous technologiques clés qui lui sont associés. Le programme est coordonné et complémentaire aux feuilles de route du CORAC (Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile) piloté par la DGAC (Direction Générale pour l’Aviation Civile).

Trois objectifs principaux

Le programme s’articule autour de 3 objectifs principaux : la compétitivité, en développant des briques technologiques clés pour une chaîne propulsive électrique et/ou hybride des différentes gammes d’aéronefs ; la formation et la recherche amont, en contribuant à la mise en place de cursus de formations initiales et continues (Ecoles Universitaires de Recherche, thèses, post-doctorats, etc.) ; la coopération, en positionnant l’IRT Saint Exupéry comme un opérateur capable d’activer les synergies entre le secteur aéronautique et d’autres secteurs (électronique, automobile, ferroviaire...) et entre acteurs publics et privés.

Trois thématiques

Le programme scientifique de FILAE s’articule autour de 3 thématiques qui sont respectivement l’électronique de puissance embarquée, la densification des systèmes électriques et la durée de vie des systèmes électriques. Issus de ce programme scientifique, 12 projets multi-filières seront réalisés entre 2024 et 2031 pour un budget de 40 millions d’euros, plus 20 optionnels.Les aspects techniques et scientifiques ne sont pas les seuls à être adressés, les impacts environnementaux, sociétaux et économiques sont également étudiés.

SiCRET+ et GRINHELEC

En juillet dernier que le programme FILAE a reçu du Secrétariat Général pour l’Investissement (SGPI) la confirmation de financement France 2030 de deux premiers projets. Il s’agit de SiCRET+ « Silicon Carbide Reliability Evaluation for Transport » (littéralement Évaluation de la fiabilité du carbure de silicium pour le transport) doté d’un budget de 6,7 millions d’euros (dont 3 millions d’euros de financement étatique France 2030) et de GRINHELEC « GReen INsulation for High ELECtrical Harnesses » (littéralement Isolation verte pour les harnais à courant élévé) pour un budget total de 3,2 millions d’euros (dont 1,6 million d’euros de financement étatique France 2030).