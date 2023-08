Le programme de démonstrateur Open Fan Ofelia sera coordonné par Safran

Ofelia ou Soufflante non carénée pour l'aviation à faible impact environnemental

Safran Aircraft Engines coordonnera le programme de démonstration des nouvelles technologies de moteur Open Fan dans le cadre du projet OFELIA (Open Fan for Environmental Low Impact of Aviation ou Soufflante non carénée pour l'aviation à faible impact environnemental) de Clean Aviation. Le motoriste français travaillera avec 26 partenaires industriels européens clés, dont Airbus, Avio Aero, GKN Aerospace, ainsi que des laboratoires de recherche tels que l'ONERA et des universités de plusieurs pays d'Europe. Le consortium OFELIA bénéficiera d’un financement européen de 100 millions d’euros de la part de Clean Aviation.

Démontrer les avantages de l'Open Fan

L'objectif d'OFELIA est de démontrer les avantages d'une architecture de type Open Fan en termes d'efficacité énergétique pour répondre aux besoins de la future génération d'avions court et moyen- courrier à l’horizon 2035, et à l'objectif de l'industrie aéronautique d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. L’architecture Open Fan vise à réduire de 20 % la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport aux moteurs actuels. Dans le cadre de l'initiative OFELIA de Clean Aviation, Safran Aircraft Engines et ses partenaires vont faire mûrir jusqu'au TRL 5 un ensemble de technologies relatives aux systèmes basse pression, au corps haute pression et aux systèmes avancés comme l'hybridation.

Un A380 comme banc d'essai

Ces développements ouvriront la voie à des démonstrations au sol et en vol qui auront lieu au milieu de cette décennie sur un Airbus A380 équipé d’un Open Fan. Le consortium s’assurera également que cette architecture en rupture sera compatible à 100% avec les carburants d'aviation durables (SAF) et l'hydrogène. « En tant que leader mondial de la propulsion civile et militaire, notre responsabilité est de développer des technologies clés qui conduiront à une aviation plus durable », a déclaré Michel Brioude, Directeur Technique et R&T de Safran Aircraft Engines. L'architecture Open Fan est l'innovation majeure de notre programme de démonstration technologique CFM RISE, mené avec GE Aerospace, et constitue un élément clé pour améliorer l'efficacité énergétique des moteurs de nouvelle génération. Nous sommes impatients de nous associer aux leaders européens de l'industrie pour façonner l'avenir d'une aviation durable », ajoute Michel Brioude.

Un concept expérimenté en 1981

Le concept de l'Open Rotor n'est pas une nouveauté en soi. Appelé UDF ou UnDucted Fan (soufflante non carénée) ou encore Propfan (soufflante propulsive), ce principe de motorisation a été expérimenté dès 1981, deux ans après le second choc pétrolier, par General Electric et avec le concours de la Nasa. C’est avant tout la perspective de gains de consommation qui furent à l’origine du programme. Devenu par la suite GE36, le démonstrateur technologique fut testé en vol dès 1986, d'abord sur un Boeing 727, puis sur un McDonnell Douglas MD81. Au sein de l'aventure UDF, ce qui ne s’appelait pas encore Safran mais Snecma participa au développement du moteur, lequel s'avéra extrêmement prometteur.

Un GE36 un peu bruyant

Avec son architecture non carénée aux hélices contrarotatives, les gains offerts en termes de consommation spécifique étaient bien au rendez-vous, mais le GE36 peinait à répondre aux objectifs en termes d'acoustique. Le problème majeur est bien alors le bruit, lequel se répand aussi bien autour de l'avion qu'en cabine, dans le fuselage. Quoi qu'il en soit, le projet est abandonné lorsque l'embargo de l'Opep prend fin. Mais les gains significatifs obtenus en termes de consommation de carburant conduisent Snecma à passer à l'étape suivante dans les années 2000. Avec l'expérience acquise sur le GE36, les ingénieurs essayent d'imaginer une architecture qui leur permette de s'affranchir des contraintes acoustiques et dynamiques de ce type de moteur, de réduire les vibrations et de l'adapter à des normes environnementales de plus en plus exigeantes.

Open Rotor avec générateur de gaz de M88

En 2008, dans le cadre du programme Clean Sky, Safran reprend donc le principe du GE36 et le perfectionne, le modernise et le met au goût du jour. L'Open Rotor est né, les outils de conception nettement plus performants permettent de calculer la dynamique d'un moteur complet, avec un travail d'ampleur réalisé au niveau acoustique sur le démonstrateur. Ce dernier utilisait un générateur de gaz M88, que l’on retrouve sur le Rafale.

Boîtier réducteur

La principale différence d'ordre technologique entre l'Open Rotor et le GE36 se situait au niveau du boîtier réducteur que possède le démonstrateur technologique de Safran et que le GE36 n'avait pas. Positionné entre le générateur de gaz et les hélices, il permettait ainsi de réduire la vitesse des hélices. Le GE36 avait un entraînement direct et, de ce fait, les hélices avaient un régime de rotation extrêmement élevé, ce qui ne favorisait pas la réduction des émissions acoustiques. L'Open Rotor a également bénéficié d'un traitement particulier de la forme des hélices, afin de minimiser leurs interactions. Le bruit est alors canalisé en le laissant dans le « tunnel » formé par les deux hélices, afin qu'il ne se déplace pas radialement.

Composite tissé en 3D

Ces hélices sont réalisées en matériaux composites 3D RTM, une technologie spécifiquement développée pour les aubes et le carter de soufflante du moteur Leap, bien que les pales d'hélices de l'Open Rotor soient de dimensions supérieures à celles des aubes de soufflante du Leap. Le composite tissé en trois dimensions se comporte d'une manière différente par rapport à une aube métallique. En cas d'impact d'oiseau, l'aube se déforme mais ne casse pas et l'impact n'entraîne pas de déformation interne. Au vu de ces spécificités et de l’expérience acquise, on comprend dès lors le choix de retenir Safran comme coordinateur de programme.

Plus de 20 essais

OFELIA comprendra de son côté plus de 20 tests effectués dans les installations des partenaires. Safran Aircraft Engines, Avio Aero et GKN Aerospace travailleront ensemble pour concevoir et produire les composants du démonstrateur de l’Open Fan. Grâce à cette collaboration unique entre les partenaires du programme, les laboratoires et les universités, OFELIA traitera des sujets spécifiques du plan de maturation technologique de l'Open Fan tels que le whirl flutter, la soufflante non-carénée, les hélices et aubes, le compresseur haute-vitesse, l’aérodynamique de la turbine basse pression haute vitesse, le réducteur compact haute puissance, les composants moteurs allégés, les émissions de la chambre de combustion, l’aérodynamique du compresseur haute pression et l’hybridation du moteur. Afin d'être prêt pour la deuxième phase de Clean Aviation axée sur les essais en vol, Airbus préparera le dossier préliminaire pour le démonstrateur en vol.

« Le projet OFELIA fait partie des 20 projets audacieux de Clean Aviation visant à développer des solutions innovantes pour motoriser la prochaine génération d'avions durables. Avec l’appui de l'Union européenne, l'aviation européenne a le pouvoir d'ouvrir la voie vers une aviation climatiquement neutre et d'établir de nouvelles normes mondiales pour un transport aérien sûr, fiable, abordable et propre », a déclaré Axel Kerin, Directeur exécutif de Clean Aviation.