Le prochain défi spatial des Émirats arabes unis : le satellite MBZ Sat

De grandes ambitions

Créé à Dubaï en février 2006, le centre spatial MBRSC (Mohammed Bin Rashid Space Center) est le bras armé des Émirats arabes unis dans la réalisation de ses projets orbitaux.

Ceux-ci ont démarré avec le petit satellite d’observation de la Terre DubaiSat 1 (développé en coopération avec la Corée du Sud et lancé en juillet 2009 par la Russie).

Cette année, entre le 2 mars et le 4 septembre, l’astronaute Sultan Al Neyadi a porté haut les couleurs des EAU et du MBRSC, en devenant le premier représentant du monde arabe à effectuer un séjour de longue durée à bord de la Station spatiale internationale, à l’occasion de la mission Crew 6.

Observation de la Terre, exploration de la Lune et de Mars, vols habités réguliers… : l’émirat ne manque pas d’ambition pour l’avenir, comme nous l’a expliqué le 14 novembre Salem Humaid AlMarri, le directeur général du MBRSC, à l’occasion d’une formidable visite de ses locaux.

A commencer par la mise en service l’an prochain d’un quatrième satellite d’observation de la Terre, de la classe 1 tonne : MBZ Sat, fabriqué localement.

Départ sur Falcon 9

Avec MBZ Sat (en référence à Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, le leader politique des Emirats arabes unis), l’objectif est de disposer du système commercial d'observation de la Terre à haute précision et à haute résolution le plus avancé de la région – soit une capacité à révéler 24 heures sur 24 des détails dans une zone de moins d'un mètre carré, c’est-à-dire trois fois plus élevée que celle de KhalifaSat, le troisième satellite d'observation de la Terre émirati, en fonctionnement depuis octobre 2018.

D’une masse au décollage d’environ 700 kg (contre 330 kg pour KhalifaSat), MBZ Sat doit être placé sur orbite héliosynchrone à 613 km d’altitude.

Son lancement sera confié à un lanceur Falcon 9 de SpaceX, dans le cadre d’une mission partagée Transporter qui devrait intervenir entre juillet et septembre 2024