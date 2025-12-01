Le président Zelensky à Cergy chez Dassault Aviation
Le président Zelensky à Cergy chez Dassault Aviation
Antony Angrand
Antony Angrand

publié le 01 décembre 2025

Le président Zelensky à Cergy chez Dassault Aviation

Le leader ukrainien a visité rapidement la chaine de production des fuselages complets de Rafale, ce lundi après-midi, à Cergy Pontoise, dans la banlieue parisienne.

Volodymir Zelensky à Cergy Pontoise 

Volodymir Zelensky a visité en fin d'après-midi la chaine de fabrication des fuselages complets de Rafale dans l'usine Dassault Aviation de Cergy, flambante neuve. Il a pu voir de près l'outil productif des fuselages de l'avion de combat qu'il pourrait recevoir dans des temps records, grâce à l'évolution de l'outil productif de l'avionneur français.

Une centaine de Rafale F4 livrables au plus tôt 

Lors d'une visite en France, quinze jours après une première consacrée au Rafale (à Villacoublay), le président ukrainien avait expliqué vouloir commander jusqu'à une centaine de Rafale F4 livrables au plus tôt. Il s'est aussi rendu en Suède qui pourrait lui livrer jusqu'à 150 Gripen, bien plus légers et pas omnirôles. Le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier était présent durant toute cette visite-express, ainsi qu'Alice Rufo, ministre délégué des armées, qui confirme ainsi son rôle prépondérant dans le trio de femmes à la tête du ministère des armées (Catherine Vautrin était à la réunion du Premier ministre avec les parlementaires). La diplomate est rompue aux négociations internationales et a vraisemblablement été déléguée à suivre celle-ci.

Une visite express

Fidèle à sa tradition de sobriété dans les média, l'avionneur n'a quant à lui pas réagi à nos informations sans nier la visite, rendue évidente par une déclaration d'Alice Rufo à un unique média, l'AFP, dont pour l'instant, la teneur n'est pas connue.

Plus d'infos à venir dans les heures qui viennent.


 

