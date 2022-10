Le premier vol d’Ariane 6 glisse au quatrième trimestre 2023

Tous sur le pont

L’annonce officielle a été faite le 19 octobre à l’occasion d’une rencontre avec la presse au siège de l’Agence spatiale européenne à Paris, en présence de son directeur général, Josef Ashbacher, et des principaux acteurs du programme Ariane 6 : Daniel Neuenschwander (directeur du transport spatial à l'ESA, qui finance le programme et en assure la maîtrise d’ouvrage), Philippe Baptiste (président du Cnes, responsable de la construction du pas de tir), André-Hubert Roussel (président exécutif d’ArianeGroup, le maître d’œuvre et autorité de conception du lanceur) et Stéphane Israël (président exécutif d’Arianespace, en charge de la commercialisation du lanceur).

Nouvelles déconvenues

Sans véritable surprise, le calendrier du futur lanceur lourd européen a été une nouvelle fois décalé, passant du deuxième trimestre 2023 au quatrième trimestre 2023 au plus tôt.

Parmi les raisons de ce report, figurent en particulier les essais tardifs de l’étage supérieur cryogénique et de son moteur réallumable Vinci, qui a enfin pu être mis en route pour la première fois le 5 octobre, sur le site du centre aérospatial allemand (DLR) à Lampoldshausen, dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne.

Pourtant, l’étage HFM (Hot Firing Model) avait été livré par ArianeGroup en janvier 2021.

Mais la mise en service du banc d’essai s’est avérée bien plus longue que prévu, tout comme la mise en place des essais.

La mise au point des logiciels entre bord et sol s’avère également complexe à finaliser.

Un monde sans Ariane

L’Europe s’apprête donc à vivre plusieurs mois sans lanceur lourd, la dernière Ariane 5 devant s’envoler au printemps prochain.

Cela pose notamment problème pour les lancements institutionnels qui devaient intervenir en 2023-2024.

Face à cette situation, le Conseil de l’ESA a validé le 20 octobre le transfert de ses missions scientifiques Euclid (cosmologie) et Hera (survol de l’astéroïde Didymos, dans la suite de la mission Dart de la Nasa) sur le Falcon 9 de SpaceX, tandis qu’EarthCare (étude de l’atmosphère) bascule sur Vega C, avec une solution de repli sur le Falcon 9.

Les délégués des Etats membres ont cependant insisté sur le fait que la préférence européenne pour les missions institutionnelles restait le principe de base.