Le premier SkyCourier en version transport de passagers a été livré

Le premier SkyCourier version transport de passagers livré

C'est le 23 mai 2023 que Textron Aviation a annoncé la récente livraison de la première unité passager du turbopropulseur bimoteur utilitaire, le Cessna SkyCourier, qui sera utilisé par Western Aircraft, Inc, qui opère à Hawaï sous le nom de Lāna'i Air. Cette société propose un service aérien de luxe reliant Oahu à l'île de Lāna'i.

Une capacité de 19 sièges

Le bimoteur Cessna SkyCourier, turbopropulseur à aile haute, est dans le sillage du Short Skyvan, mais qui remplace les parachutistes par du fret -d'où son fuselage particulièrement "carré" qui a séduit FedEx- ou des passagers. Selon son constructeur, les coûts d'exploitation réduits le rendent idéal pour les opérateurs de fret aérien, de navettes et de missions spéciales. La version 19 passagers comprend des portes pour l'équipage et les passagers, ainsi que de grands hublots de cabine pour une lumière et une vue naturelles. Les deux configurations offrent un ravitaillement en carburant sous pression en un seul point pour permettre des rotations plus rapides. La certification et les livraisons du SkyCourier ont commencé début 2022.

Un avion convertible

Conçu dans un souci de facilité d'entretien, le SkyCourier est doté de systèmes simples et de points d'accès aisés dans tout l'avion pour faciliter la maintenance. Les concepteurs ont également mis au point des méthodes innovantes pour convertir l'avion d'une configuration passagers à 19 sièges en une configuration cargo, grâce à des sièges à dégagement rapide et à des cloisons amovibles en instance de brevet.