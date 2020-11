Le premier satellite à iode au monde

« L’iode change la donne »

Un lanceur léger chinois Longue Marche 6 mis en œuvre le 6 novembre a placé sur orbite basse treize charges utiles.

Parmi elles se trouvait Beihangkongshi 1, un démonstrateur technologique de suivi automatique des avions, développé par la startup sino-luxembourgeoise Spacety, qui compte par ailleurs déployer une constellation d’imagerie radar à synthèse d’ouverture.

Beihangkongshi 1 est un cubesat 12U. C’est surtout le premier satellite au monde équipé d’un propulseur électrique à iode, baptisé NPT30-I2.

Ce dernier a été conçu et fabriqué par ThrustMe, société créée en 2017 à partir de recherches menées au Laboratoire de physique des plasmas commun au CNRS et à l’École Polytechnique, à Palaiseau, et aujourd’hui basée à Verrières-le-Buisson, toujours dans l’Essonne.

« L’iode change la donne, considère Ane Aanesland, cofondatrice et présidente de ThrustMe. Grâce à cette mission, nous allons pouvoir le démontrer pour la première fois. »

Essai grandeur nature

La première mondiale du 6 novembre fait suite à une précédente collaboration entre ThrustMe et Spacety sur le cubesat Xiaoxiang 1-08, il y a tout juste un an, qui était équipé d’un système similaire.

« L’année dernière, nous avons démontré des technologies capitales pour le stockage, la livraison et la sublimation de l’iode sur le satellite Xiaoxiang 1-08 de Spacety, dans le cadre d'une démonstration en orbite de notre propulseur à gaz froid à l'iode, l’I2T5, explique Dmytro Raflaskyi, directeur technique de ThrustMe. Cette fois-ci, nous allons tester la capacité totale de notre système de propulsion électrique à l’iode, le NPT30-I2, et réaliser de nombreuses manœuvres orbitales avancées. »