Le premier étage d’Ariane 6 passe le cap du « Combined Test Hot Fire » en Guyane

Plus de 7 minutes en régime stabilisé

C’est le grand soulagement pour l’Europe spatiale : hier, les équipes de l’Agence spatiale européenne, d’ArianeGroup et du Cnes ont procédé au Centre spatial guyanais, en Guyane, au très attendu essai à feu de longue durée (dit CTHF – pour Combined Test Hot Fire), réalisé dans le cadre de ses essais combinés d’Ariane 6.

Pour l’occasion (comme pour l’essai CTLO 2.1 qui s’est déroulé les 23 et 24 octobre), une maquette du lanceur fonctionnelle avait été installée sur le pas de tir ELA4 (Ensemble de Lancement Ariane n°4) dédié au futur lanceur lourd européen.

Après quelques interruptions de la séquence synchronisée qui ont entraîné 34 minutes de retard (dans une « fenêtre » de plus de trois heures), le moteur Vulcain 2.1 de l’étage inférieur s'est allumé à 17 h 44 (heure de Kourou, soit 21 h 44 à Paris).

Il a fonctionné façon nominale en régime stabilisé durant 426 secondes (7 minutes et 6 secondes), soit l’ensemble de la phase de vol – l’objectif annoncé des 470 secondes de mise à feu (7 minutes et 50 secondes) était un objectif maximum, et le minimum à atteindre était de 250 secondes (4 minutes et 10 secondes).

La séquence d’essai a permis de dérouler un scénario complet de chronologie finale du lanceur totalement assemblé, représentatif d’un lancement, incluant le retrait du portique mobile et les remplissages en ergols des deux étages.

A suivre : un essai HFT en décembre en Allemagne

On peut donc d’ores et déjà se réjouir d’un succès, même s’il reste encore à analyser finement les données récoltées durant l’essai par quelques 800 capteurs.

Dans les semaines à venir, la maquette fonctionnelle d’Ariane 6 qui a servi à cet essai grandeur nature sera démontée, pour laisser place au premier exemplaire opérationnel du lanceur.

La nouvelle date du vol inaugural de ce dernier devrait désormais dépendre du résultat d’un dernier essai crucial mené cette année : l’essai de mise à feu de l’étage supérieur HFT 4 (Hot Firing Test 4), qui doit intervenir le mois prochain sur le site du DLR à Lampoldshausen, en Allemagne…

Déclarations

« Les équipes d’ArianeGroup, du Cnes et de l’ESA ont maintenant parcouru chaque étape du vol du lanceur sans qu’il ne quitte la Terre, a déclaré Josef Aschbacher, le directeur général de l’ESA. Cet essai est un jalon clé qui survient après des années de conception, de planification, de préparation, de construction et de travail acharné de certains des meilleurs ingénieurs du spatial en Europe. Nous sommes de nouveau sur la bonne voie pour rétablir l’accès autonome de l’Europe à l’espace. Bravo à tous ! »

Pour Martin Sion, président exécutif d’ArianeGroup, suite à l’essai du 23 novembre, « Ariane 6 dispose désormais d’un étage principal et d’un étage supérieur suffisamment testés pour envisager le vol inaugural. […] Pour engager le premier vol, il nous reste à réaliser quelques essais supplémentaires pour démontrer la tolérance à des cas de panne, la livraison du premier lanceur à Kourou et la revue de qualification du système de lancement. »

Pour sa part, Philippe Baptiste, le président du CNES se félicite qu’« au fil des essais, au fil des semaines, ce sont toujours plus de données collectées et analysées, et qui ont permis aux équipes de comprendre et de maîtriser ce nouveau système de lancement. »