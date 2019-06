Le premier Boeing 787-9 de Turkish Airlines décollera le 17 juillet

Le premier Boeing 787-9 de Turkish Airlines effectuera son premier vol commercial le 17 juillet entre Istanbul et Denpasar (Bali), une des nouvelles routes nouvellement opérées par la compagnie turque pour son programme d'été. Le Dreamliner poursuivra ensuite son programme tout le long de l'été vers des destinations comme Londres, Dubai, Washington DC, New York, Atlanta, Mexico, Cancun, Bali, Amsterdam, Panama et Bogota. D'ici à la fin août, six autres Boeing 787-9 intégreront la flotte de Turkish Airlines, sur un ensemble de 30 appareils (25, plus 5 options) qui arriveront en flotte jusqu'en 2023.