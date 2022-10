Le premier Boeing 777 équipé d'AeroSHARK prend son envol pour des vols passagers

Le fuselage et les nacelles des moteurs de l'avion ont récemment été équipés d'environ 950 mètres carrés de films dits Riblet, qui reproduisent les propriétés d'écoulement efficaces de la peau de requin afin de réduire la traînée. Des simulations d'écoulement ont déjà identifié un potentiel d'économie d'un peu plus d'un pour cent pour ce type d'avion. Les premiers vols réguliers avec l'avion immatriculé HB-JNH vont maintenant servir à valider ce potentiel d'économie dans les opérations de vol quotidiennes.

Grâce à sa structure de surface spéciale composée de nervures microscopiques - connues sous le nom de Riblets - AeroSHARK réduit la résistance au frottement de la peau extérieure de cet avion d'un peu plus d'un pour cent, selon les calculs et les simulations d'écoulement. Par conséquent, la consommation de carburant et les émissions de CO2 sont également réduites du même ordre de grandeur. Pour ce Boeing 777-300ER de SWISS, cela équivaudrait à une économie annuelle d'environ 400 tonnes de kérosène et de plus de 1 200 tonnes de dioxyde de carbone.

La modification AeroSHARK du HB-JNH a débuté fin août et a culminé avec plusieurs vols d'essai les 8 et 9 septembre. Au cours de ces vols, il a fallu démontrer en détail que la modification AeroSHARK n'avait aucun impact négatif sur la sécurité opérationnelle et la maniabilité du Boeing 777.

Dès que le potentiel d'économie calculé aura été validé dans des opérations de vol réelles, il est prévu de commencer le déploiement à grande échelle chez les clients de lancement SWISS et Lufthansa Cargo. D'autres Boeing 777 recevront alors la modification AeroSHARK dans le cadre des escales de maintenance régulières. Les deux compagnies prévoient d'équiper successivement tous leurs Boeing 777-300ER et 777F d'AeroSHARK. Elles seraient ainsi les premières compagnies aériennes mondiales de transport de passagers et de fret à optimiser une sous-flotte complète avec cette technologie. Lorsque les onze Boeing 777 actuels de Lufthansa Cargo et les douze de SWISS auront tous reçu leur modification AeroSHARK, ils réduiront l'empreinte carbone du groupe Lufthansa de plus de 25 000 tonnes par an.