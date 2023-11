Le premier avion de CELESTE est en train de prendre ses nouvelles couleurs

Suite à l’achèvement de ses opérations de maintenance, le premier avion de la compagnie aérienne bretonne CELESTE vient d’atterrir à Dinard pour rejoindre les ateliers de Sabena Technics. L’avion en ressortira prochainement avec sa toute nouvelle livrée .

Le jet Bombardier CRJ1000 de 100 places a été retenu pour sa parfaite adéquation avec les besoins de mobilité du territoire. Ex-avion de la compagnie Hop !, il arborera sa peinture définitive au début du mois de décembre 2023. Cette séquence marque de manière symbolique la première étape de l’appareil en Bretagne, avant de rejoindre sa base brestoise au cours du mois de décembre. La compagnie CELESTE se fixe pour objectif d’être opérationnelle d’ici à la fin de l’année 2023.

Petit retard de lancement

Fondée en 2021 par Arnaud de Noray et Bruno Besnehard, la nouvelle petite compagnie régionale bretonne CELESTE, avait obtenu le 14 décembre 2022 du COHOR (Association pour la coordination des horaires) un petit pool de créneaux horaires. Elle avait ainsi prévu de lancer dès avril 2023 douze fréquences hebdomadaires entre Paris-Orly et Brest. Mais le lancement a eu finalement un peu de retard. En mars 2023, elle a obtenu son certificat de transport aérien et a bouclé son tour de table en septembre 2023, avec notamment certains acteurs locaux comme Morlaix Communauté et la Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO). Elle n'attend plus que sa licence d'exploitation pour pouvoir commencer à commercialiser ses vols et débuté ses activités.