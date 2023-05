Le premier astronaute turc est connu

Vol en fin d’année

En pleine campagne présidentielle, le président turc Recep Tayyip Erdogan a participé le 29 avril au festival Teknofest à Istanbul, le plus grand événement technologique et aéronautique de Turquie.

A cette occasion, il a présenté les deux lauréats de la première sélection nationale d’astronautes.

Le titulaire est Alper Gezeravci, un pilote de l'armée de l'air de 43 ans.

Sa doublure est Tuva Cihangir Atasever, ingénieur en systèmes aéronautiques au sein l'entreprise de défense turque Roketsan de 30 ans.

Le premier Turc de l’espace doit séjourner deux semaines à bord de la Station spatiale internationale.

La mission interviendra « au dernier trimestre de l’année », a seulement indiqué le président sortant, ce qui correspondra au centenaire de création de la République de Turquie par Mustafa Kemal Atatürk, le 29 octobre 1923.

Vol sur Axiom 3 ?

Aucun autre détail n’a été révélé sur la mission, comme la date du début de l’entraînement aux Etats-Unis des deux astronautes, ou le vaisseau utilisé pour rejoindre l’ISS.

Mais on imagine qu’il s’agira d’un Crew Dragon de SpaceX affrété par la société texane Axiom pour sa troisième mission touristique.

Un accord dans ce sens avait été signé 19 septembre dernier à Paris, lors du 73e Congrès international d'astronautique (IAC), entre le président d’Axiom, Michael Suffredini, et le directeur de l’Institut de recherche sur les technologies spatiales Tübitak Uzay, Mesut Gökten, en présence du vice-ministre de l'industrie et de la technologie, Mehmet Fatih Kacir, et du président de l’Agence spatiale turque (TUA), Serdar Hüseyin Yildirim.