Le premier Airbus A330neo rejoint la flotte d'ITA Airways

La compagnie aérienne italienne ITA Airways a pris livraison de son premier Airbus A330-900neo lors d'une cérémonie de réception qui s'est déroulée le 26 mai 2023 au Centre de livraison Airbus de Toulouse, en France. Cette livraison marque l'arrivée du premier Airbus A330neo entièrement configuré pour ITA Airways, qui vient s'ajouter aux huit A330-200 déjà utilisés sur le réseau long-courrier de la compagnie. Le vol de livraison entre Toulouse et Fiumicino sera propulsé par un mélange de 16% de carburant aviation durable (SAF).

Entrée en service

Le service commercial inaugural de l'avion livré le 26 mai 2023 est prévu de Rome à Miami à partir de la semaine prochaine. Le vol AZ630 quittera Rome à 10h40 le 1er juin et arrivera à Miami à 15h55. Le vol retour (AZ631) partira à 19h25 et arrivera à 11h35+1. L'Airbus A330-900 récemment introduit par ITA Airways offre une configuration à trois classes comprenant 30 sièges entièrement inclinables et avec accès direct à l'allée en classe affaires, 24 sièges en classe économique supérieure, et 237 sièges en classe économique, dont 36 sont réservés à l'offre "Comfort Economy" de la compagnie.

Une nouvelle expérience pour les passagers

Un système IFE de pointe est installé sur tous les sièges, qui sont équipés d'écrans tactiles à faible réflectance de 17,3'' (en Business), 15,6'' (en Premium Economy) et 13,3'' (en Economy) avec une résolution 4K (système IFE Rave) pour une expérience utilisateur fluide. Grâce à ce nouveau système, les clients pourront consulter des informations sur leur destination via une carte interactive en 3D et profiter d'une gamme de contenus audio et vidéo à la demande, de films, de séries télévisées et de musique, dont 372 heures de programmation vidéo et 22 heures de programmation audio.

L'avion est également équipé d'un système audio Bluetooth et d'un système de connectivité grâce auquel, via un portail, les clients peuvent acheter différents paquets de services en fonction de leurs besoins : messagerie, courrier et navigation Internet, streaming.

Un avion adapté à l'avenir de l'ITA

L'introduction récente du dernier Airbus A330neo par ITA Airways représente une étape majeure dans la réalisation de son plan de développement durable, visant à constituer une flotte composée à 80% d'appareils de nouvelle génération d'ici fin 2026. L'Airbus A330neo permet une réduction de 25% de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par siège par rapport aux avions précédents, positionnant la compagnie comme la plus respectueuse de l'environnement en Europe d'ici 2026. En termes de technologie de pointe, l'Airbus A330neo intègre également la dernière génération de moteurs Rolls-Royce Trent 7000, de nouvelles ailes, une série d'innovations aérodynamiques, et est capable de voler 13 334 km sans escale.

Cette acquisition renforce également la stratégie d'ITA Airways de construire une flotte entièrement Airbus, qui comprend actuellement 68 avions en service (4 A220, 50 A320 Family, 8 A330-200 et 6 A350-900).