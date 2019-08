Le premier Airbus A330neo d’AirAsia

AirAsia, client de lancement de l’Airbus A330neo pour le marché Asie-Pacifique, a reçu un premier appareil. La compagnie low cost attend un deuxième A330neo d'ici fin 2019. Les deux appareils Airbus équipés de moteurs Rolls-Royce Trent 7000 sont fournis par le loueur Avolon. Ces A330neo seront opérés par la filiale long-courrier de la compagnie malaisienne, AirAsia X Thailand. L’appareil est configuré en bi-classe de 377 sièges : 365 sièges en classe économique et 12 Premium Flatbeds. L’A330neo sera basé à l’aéroport international Don Mueang de Bangkok, en Thaïlande. Ces nouveaux appareils font partie d’un plan de croissance et d’extension du réseau de la compagnie sur les marchés australien, japonais et sud-coréen. En effet, AirAsia X avait également passé une commande ferme de 66 Airbus A330neo avec 34 options. L’ensemble des A330-900 rejoindra la flotte d’AirAsia X déjà composée de trente-six Airbus A330-300.