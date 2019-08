Le premier A320neo africain

Le 1er août, la compagnie aérienne nationale de la République des Seychelles, Air Seychelles, a réceptionné un premier A320neo. C’est CDB Aviation, une filiale irlandaise à 100 % de la China Development Bank Financial Leasing Co., Limited (CDB Leasing), qui a fourni l’appareil. Cette livraison fait d’Air Seychelles la première compagnie aérienne africaine à opérer un Airbus A320neo. Avec cet appareil, Air Seychelles souhaite accroître sa capacité sur ses liaisons avec Johannesbourg et Mumbai. L’A320neo nommé « Veuve » et immatriculé S7-VEV est configuré en deux classe, avec 12 sièges en classe affaires et 156 en classe économique.

Cet Airbus A320neo est propulsé par le moteur LEAP-1A de nouvelle génération de CFM International. La compagnie basée à l’aéroport de Victoria dans l’île de Mahé compte également utiliser ce nouvel appareil dès le mois de novembre pour des vols hebdomadaires directs en direction de Tel Aviv.

Avec 32 nouveaux opérateurs Airbus sur le continent africain depuis 2010, 243 appareils Airbus sont aujourd'hui exploités par des compagnies aériennes africaines, dont 145 appartenant à la famille A320.