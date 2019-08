Le Praetor 500 d’Embraer obtient son certificat de type

Le jet d’affaires d’Embraer, le Praetor 500, a obtenu son certificat de type de la part de l’Autorité de l’aviation civile du Brésil (ANAC). La certification a été attribuée lors d’une cérémonie au LABACE (Conférence et exposition sur l’aviation d’affaires en Amérique latine). Pour l’obtenir, le biréacteur d’affaires de taille moyenne, qui utilise un système complet de commandes de vol électriques, a démontré qu’il pouvait atteindre une distance intercontinentale de 6 186 km, une grande vitesse de croisière de 466 KTAS, une charge utile de carburant de 726 kg, une distance au décollage de 1 287 m et une distance à l’atterrissage de 636 m. Pour une mission de 1 000 milles marins, la distance de décollage est de 867 m.

Avec cette certification, le Praetor 500 prouve qu’il est capable d’effectuer des vols sans escale en Amérique du Nord, de Miami à Seattle, ou de Los Angeles à New York, ou de relier la côte ouest de l’Amérique du Nord à l’Europe et à l’Amérique du Sud, de Los Angeles à Londres ou à São Paulo, avec un seul arrêt. De plus, ce jet de taille moyenne de fabrication brésilienne peut rejoindre des aéroports difficiles d’accès, tels qu’Angra dos Reis et Jacarepaguá, au Brésil. Le Praetor 500 est également muni du système Collins Aerospace Pro Line Fusion pour assister les pilotes pour chaque mission de vol.

L’intérieur du Praetor 500 est doté du Embraer DNA Design, qui comprend six sièges de club entièrement inclinables, avec la possibilité de convertir quatre d'entre eux en deux lits. L'avion est également muni d’un Upper Tech Panel qui affiche les informations de vol et propose des fonctionnalités de gestion de la cabine également disponibles sur les appareils personnels via le système Honeywell Ovation Select. En ce qui concerne la connectivité, celle-ci est transmis à travers une bande Ka fournit par la société de télécommunication Viasat.

Michael Amalfitano, PDG d'Embraer Executive Jets, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons déjà des commandes pour le Praetor 500, y compris au Brésil. » L'avion a été présenté pour la première fois au NBAA-BACE en octobre 2018.