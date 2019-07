Le Portugal commande des Embraer KC-390

Embraer a annoncé le 11 juillet que le Portugal avait approuvé l'acquisition de cinq avions multi-missions KC-390. Ces appareils, qui permettront de moderniser les moyens de l'armée de l'air portugaise et de remplacer les Lockheed Martin C-130, commenceront à être livrés dès 2023. Les livraisons s'étaleront ensuite jusqu'en 2027. L'arrivée de l'Embraer KC-390 au sein des forces portugaises permettra d'accroître leur capacité grâce à son aspect multi-rôle. En effet, l'appareil peut mener des missions civiles et militaires, allant du secours humanitaire aux missions de recherche et sauvetage, en passant par le transport de troupes et de fret ou encore le ravitaillement.

Si le Portugal est un partenaire majeur du programme KC-390 et dont il est désormais le premier client à l'exportation, le Brésil reste le premier client de l'appareil. L'agence brésilienne pour l'aviation a accordé la certification civile de l'appareil en 2018. Son entrée en service au sein des forces brésiliennes devrait avoir lieu au cours des prochains mois. Outre l'acquisition de cinq KC-390, le Conseil des ministres portugais a également fait part de son souhait de se doter d'un simulateur de vol et de bénéficier d'un soutien logistique. Une enveloppe de 827 millions d'euros a été débloquée dans ce sens.