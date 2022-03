Le Pentagone diminue de 35% sa commande de F-35 pour 2023

Bloomberg News a récemment annoncé une diminution des commandes de F-35 : il semblerait que le budget annuel 2023 du Pentagone ne comprendra que 61 F-35 au lieu des 94 prévus initialement :

USAF : 33 au lieu de 48

USN : 13 au lieu de 26

USMC : 15 au lieu de 20

En revanche, la commande de F-15EX devrait passer de 10 à 24 avions. Le F-15EX est beaucoup moins cher en heure de vol et serait d'ailleurs beaucoup plus fiable que les différentes versions du F-35. Le Pentagone s’est refusé à tout commentaire, insistant que le budget pour l’année fiscale 2023 ne sera pas rendu public avant plusieurs semaines.

Un rythme d’entretien trop faible