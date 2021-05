Le Patriot poursuit sa carrière

Soutien Grec

Le 20 avril 2021, en déplacement à Riyad, le ministre de la Défense Grec, Nikos Panagiotopoulos a signé un accord avec l’Arabie Saoudite prévoyant le déploiement prochain d’une batterie Patriot afin de protéger les installations saoudiennes contre les attaques incessantes des Houthis. Dans le détail, une des six batteries dont dispose Athènes serait envoyée à proximité de Riyad pour une durée indéterminée. La Grèce refusant d’envoyer ses hommes et ses équipements près de la frontière Yéménite, en proie à des attaques incessantes.

Vision politique

L’Arabie Saoudite avait requis ce soutien en 2019, mais les vives tensions avec Ankara avaient convaincu Athènes de conserver sur son territoire cet équipement de défense sol-air critique. Cette action diplomatico-militaire va permettre à la Grèce de renforcer le lien avec un acteur important de la géopolitique pétrolière, alors que d'importants gisements se situent au large de ses côtes. Dans le même temps, cela va permettre à Riyad de faire tourner ses effectifs, largement engagés dans la défense des frontières du Royaume. Rappelons qu'à la suite de l'attaque d'Abqaïq et de Khurais en septembre 2019, la France et le Royaume-Uni avaient déployé secrètement une station radar Giraffe AMB du suédois SAAB de courte et moyenne portée compatible avec le système Patriot.

PAC 3 MSE

D'ailleurs, le 10 mai dernier, les premiers missiles PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) commandés par la Suède en août 2018 lui ont été livrés. Ils font partie d’une commande de 3,2 milliards de dollars qui comprend quatre batteries Patriot, 100 MM-104E GEM-TBM et 200 PAC-3 MSE. Offrant une allonge et une altitude supérieure à son prédécesseur PAC-3 CRI (Cost Reduction Initiative), le PAC-3 MSE l’avait emporté face au SAMP-T d’Eurosam éconduit politiquement après avoir remporté l'appel d'offres.