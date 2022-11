Le parc d'Airbus H135 de l'opérateur polonais LPR franchit les 200 000 heures de vol avec ses moteurs PW206B

LPR : une flotte de 27 Airbus H135

Pratt & Whitney Canada, filiale de Pratt & Whitney, annonce que Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR), un opérateur polonais spécialisé dans l'évacuation médicale d'urgence, a franchi la barre des 200 000 heures de vol avec sa flotte de 27 hélicoptères H135 d’Airbus, équipés de moteurs PW206B. Il s’agit là d’une étape importante qui témoigne du dévouement exemplaire dont fait preuve l’équipe pour fournir des soins d’urgence et sauver des vies.

Trois versions du Pratt & Whitney PW206B

« Nous entretenons une solide relation de travail avec LPR depuis plus de 10 ans. Nous soutenons activement ses missions de secours, qui permettent de sauver des vies aux quatre coins de la Pologne, déclare John Lewis, directeur principal, Programmes clients, chez Pratt & Whitney Canada. Dès sa mise en service, le H135 s’est imposé comme un allié d’une extrême fiabilité auprès de tous les employés des services d’évacuation. Nous avons lancé au cours de cette décennie trois versions du moteur PW206B, qui n’ont cessé de se perfectionner pour que les exploitants puissent intervenir avec une efficacité optimale lors de leurs missions. »

Installation des PW206B2 et B3

« Nous apprécions grandement la fiabilité des produits de Pratt & Whitney Canada. Nous comptons sur l’entreprise pour nous aider à suivre les pratiques exemplaires en matière d’entretien de nos moteurs. De plus, cette collaboration nous permettra de tirer le meilleur parti de nos actifs aéronautiques, indique Wojciech Woźniczka, mandataire du directeur, Gestion des projets clés, chez LPR. Depuis octobre 2021, nous travaillons avec Pratt & Whitney Canada sur un programme d’amélioration de notre flotte. L’objectif est d’installer 48 nouveaux moteurs PW206B2 et B3 sur nos hélicoptères. Pour l’heure, ce sont déjà 25 de nos anciens moteurs qui ont été remplacés. Il s’agit d’une solution intéressante, économique et efficace afin de moderniser notre flotte. »

Pratt & Whitney Canada soutient LPR depuis près de 20 ans, soit depuis l’acquisition de son premier hélicoptère AW109E équipé de moteurs PW206. L’organisation possède 36 aéronefs, dont 27 hélicoptères H135 hélicoptères propulsés par des moteurs de Pratt & Whitney Canada.