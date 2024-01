Le nouvel aéroport international de Phnom Penh devrait être opérationnel en 2025

On parle beaucoup des projets pharaoniques aéroportuaires vietnamiens mais les pays voisins ne sont pas en reste. Un nouvel aéroport international est actuellement en construction au Cambodge pour mieux desservir la capitale, Phnom Penh. L'aéroport Techo Takhmao fait référence au terme khmer "Techo", qui était un titre donné par le roi du Cambodge aux commandants de ses armées et "Takhmao" fait référence à l'esprit gardien de la ville Khrong Takhmao, la capitale de la province de Kandal, dans laquelle se trouve l'aéroport.

1,5 milliard de dollars d'investissement

L'aéroport doit mobiliser au total un investissement de 1,5 milliard de dollars, mené par l'OCIC (Overseas Cambodian Investment Corporation) en collaboration avec la CAIC (Cambodian Airport Investment Corporation). C'est le cabinet britannique d'architectes Fosters&Partners (qui a dessiné l'aéroport international de Hong Kong, et a travaillé sur des projets à Trafalgar Square, au stade de Wembley et à différents Apple Store à travers le monde) qui est chargé de construire la nouvelle plateforme cambodgienne.

2 600 hectares de surface totale

Le nouvel aéroport est situé à environ 20 km du centre de la capitale cambodgienne et s'étend sur une surface total de 2 600 hectares. En plein fonctionnement, il sera le 9eme aéroport du monde et sera de la classe 4F, la plus haute des plateformes mondiales. La construction a débuté en 2019. Le 30 juin 2023, le Secrétariat d'Etat à l'Aviation Civile (SSCA) a annoncé que la moitié de la phase 1 de construction de la plateforme était achevée. La première phase devrait s'achever à la mi-2024, avec dans un premier temps une capacité de 13 millions de passagers. La capacité devrait ensuite monter à 30 millions de passagers et atteindre 50 millions de capacité à partir de 2025. L'aéroport sera équipé de trois pistes de 3 kilomètres chacune.