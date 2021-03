Le Nigéria sur le point de s'offrir deux escadrons de M-346 ?

24 M-346 pour la Nigerian Air Force

Abuja serait sur le point d’officialiser la commande de 24 M-346 FA pour équiper sa force aérienne. Le coût du contrat serait estimé à 1,2 milliard de dollars. La Nigerian Air Force poursuivrait ainsi son partenariat privilégié avec le constructeur Italien Leonardo après les précédentes commandes d'hélicoptères AW109, AW139 et d’un AW189 en configuration présidentielle. La NAF dispose également de deux appareils de transport G222, et un C-27J portant le numéro de série CSX62319 a été photographié début décembre par un spotter sur le site de l'usine Leonardo à Torino/Caselle avec un liseré bleu caractéristique des forces aériennes nigérianes. Mais l'acquisition de cet appareil par la NAF n'est toujours pas confirmée. Enfin, selon notre confrère Africa Intelligence la firme romaine pourrait notamment s’appuyer sur son partenaire local SECPRO Africa qui fournirait l’armement et les pièces détachées. Mais SECPRO a publié le 23 mars un communiqué niant cette information. Les 6 premiers appareils pourraient être livrés, en cas de signature, avant la fin du troisième trimestre 2021.

Renouvellement de la flotte

Ces nouveaux appareils viendront grossir les rangs de la Nigerian Air Force en pleine expansion. Ils remplaceront les Alpha Jet A/E en fin de vie. Les M-346 viendront s’intercaler entre les 12 EMB 314 Super Tucano commandés en 2019 et les 3 JF-17C Thunder en service depuis 2016. Appareils polyvalents, ils compléteront la lutte anti-guérilla menée par les Super Tucano dans le nord du pays et offriront un soutien air-air au Thunder pour la défense des frontières. Avec cet achat, la NAF alignera la force aérienne la plus puissante de la région, d'autant qu'elle dispose en plus d'un parc de drones chinois CH-3,CH-4, et Wing Loong II armés. Son concurrent le plus sérieux, le Tchad n’aligne quant à lui que 3 Mig-29 SM et 6 Su-25, ainsi que des appareils loués à des sociétés militaires privées sud-africaines.

M-346 Fighter Attack

Présenté pour la première fois au Salon de Dubaï en 2017, le M-346 Fighter Attack reprend les caractéristiques du M-346 AJT (Advanced Jet Trainer) en musclant ses capacités avec 7 points d'emports externes et l’ajout du radar multimode Grifo. De conception moderne, il dispose d’une interface homme-machine de dernière génération avec des écrans de contrôles à cristaux liquides, ainsi que d’un HUD. Motorisé par deux F124-GA-200, sa VMAX est de 1065 Km/h pour un plafond de 13 715 mètres et une autonomie de 2220 km en mode ferry avec 3 réservoirs externes. Conçu primairement pour l'entraînement avancé, sa cellule peut supporter jusqu’à 7,3G. Multi-rôle par excellence, il peut remplir une large gamme de missions allant de la police aérienne (AP) au support des opérations maritimes (TASMO) en passant par le guidage des frappes (JTAC). Cette commande fait suite à celles de la Pologne (12), de Singapour (18), d'Israël (30), de l'Italie (15) et des Emirats Arabes Unis (48) dans des versions différentes.