Le moteur du NGAD à l'essai

XA100

General Electric vient de terminer les essais du nouveau réacteur XA100 qui équipera le NGAD, l'avion de 6e génération américain. Ce programme qui a débuté en 2007 vient de franchir une seconde étape majeure, après la présentation officielle du XA100 en février 2019. Dès lors, la division Edison Work de GE devrait construire un autre prototype d’ici fin 2021 avant des essais en vol.

Moteur à cycle variable

Le XA100 est un moteur à cycle variable, ou moteur à cycle adaptatif issu du programme AETP (Adaptive Engine Transition Program). Il est spécialement conçu pour fournir différentes séquences de propulsion selon le type de vol (subsoniques, transsoniques et supersoniques) et ce, en proposant une poussée supplémentaire de 10 % et une réduction de consommation de 25%. Sa poussée devrait se situer autour des 45 000 lbf soit beaucoup plus que les réacteurs actuels. Pour cela, il intègre des matériaux innovants tels que le CMC (Ceramic Matrix Composites ) et le PMC (Polymer Matrix Composites) qui lui offrent des performances de classe supérieures.

F-35

Si le NGAD en sera équipé de série, l’US Air Force réfléchit également à une modernisation à mi vie (Mid-Life Upgrade) du F-35 en lui ajoutant ce nouveau moteur. En effet, le Pentagone estime que son rayon d’action de 1200 nautiques ne lui permettrait pas d’attaquer efficacement et dans la profondeur certaines cibles (russes, chinoises ?) d’où l'intérêt d’une remotorisation. Au-delà de l'aspect opérationnel, cette décision s'inscrirait également dans le souhait d'homogénéiser les parcs d'équipements pour réduire les coûts de la chaîne logistique.